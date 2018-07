Venus ganha outra e vai às oitavas de final em Miami

Atualmente com 31 anos, Venus estava sem jogar desde o US Open, em setembro do ano passado, período em que enfrentou problemas de saúde. Voltou ao circuito justamente em Miami, onde já soma três vitórias seguidas. Neste domingo, ela mostrou resistência para vencer em 2 horas e 52 minutos.

Ex-número 1 do mundo - ocupa atualmente o 134º lugar -, Venus chegou a salvar um match point no último set para vencer Wozniak, que está na 65ª posição do ranking. Agora, a norte-americana vai enfrentar a sérvia Ana Ivanovic, que derrotou a eslovaca Daniela Hantuchova por 6/2 e 7/6 (7/2) neste domingo.

Em outro jogo de destaque, a francesa Marion Bartoli confirmou o favoritismo e também garantiu vaga nas oitavas de final. Cabeça de chave número 7, ela ganhou da romena Simona Halep por 6/4 e 7/6 (8/6), avançando para enfrentar a russa Maria Kirilenko, que fez 6/2 e 6/1 na casaque Ksenia Pervak.

Também neste domingo no Torneio de Miami, a eslovaca Dominika Cibulkova derrotou a chinesa Zheng Jie por 6/2 e 6/0 e a espanhola Garbine Muguruza ganhou da italiana Flavia Pennetta por 6/2, 1/6 e 7/6 (8/6).