Venus leva 'pneu' de Lisicki e é eliminada na estreia em Toronto Em um dia que teve a programação do Torneio de Toronto bastante afetada pela chuva, a norte-americana Venus Williams já deu adeus à disputa. Na noite de segunda-feira, a número 22 do mundo foi eliminado ao perder para a alemã Sabine Lisicki, 24ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, em 1 hora e 6 minutos.