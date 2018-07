Venus minimiza 'pneu' no 2º set e exalta Muguruza: 'Fez uma partida incrível'

A norte-americana Venus Williams, de 37 anos, desperdiçou neste sábado a oportunidade de erguer pela sexta vez o troféu de Wimbledon, nove anos após sua última conquista e 17 depois da primeira. Mas na decisão foi superada pela espanhola Garbiñe Muguruza por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/0. "Gosto de ganhar. Não quero somente chegar na final. Precisava só jogar um pouco melhor", comentou.

Venus começou melhor o primeiro set e chegou a estar vencendo por 5 a 4. Foi quando perdeu os nove games seguintes e, por consequência, a partida. A norte-americana minimizou a queda de rendimento e preferiu exaltar a adversária. "Ela fez uma partida incrível", resumiu. "Ela jogou realmente bem. Jogou em alto nível, então tenho que dar crédito a ela que fez uma melhor partida".

Ao analisar o que produziu no primeiro e no segundo sets, Venus admitiu que cometeu erros demais na decisão. "Houve erros que você não consegue prevê-los. Tentei arriscar algumas bolas e não deu certo. Preciso errar menos daqui para frente", comentou.

Com o revés, Venus perdeu a chance de se tornar a mais velha a vencer um Grand Slam. Também viu o domínio da família no torneio mais tradicional do mundo diminuir - ela e a irmã venceram 12 das últimas 17 edições de Wimbledon. "As duas últimas semanas foram excelentes. Agora preciso olhar adiante para o restante da temporada", finalizou.