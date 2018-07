Venus rejeita aposentadoria após queda em Wimbledon

Dona de cinco títulos de Wimbledon, Venus Williams sofreu nesta segunda-feira a sua prior derrota no Grand Slam britânico. A ex-número 1 do mundo foi eliminada na primeira rodada do torneio londrino ao perder para a russa Elena Vesnina (6/3 e 6/1). Apesar do surpreendente revés, a tenista de 32 anos negou a possibilidade de se aposentar.

"Eu não tenho tempo para sentir pena de mim", disse Venus, que não caía na estreia em Wimbledon desde 1997, quando fez a sua primeira participação no torneio. "Não há nenhuma chance de que eu possa sentar e desistir apenas porque eu tive dificuldades nos primeiros cinco ou seis torneios do meu retorno. Isso não é para mim".

Apesar da decepção pela queda precoce, Venus garante que já pensa na sua participação no torneio de tênis dos Jogos de Londres, que também será realizado em Wimbledon. "Na Olimpíada, você vai me ver aqui", disse. "Eu estou planejando isso".

Venus ficou longo período afastada do tênis entre o fim de 2011 e o começo desta temporada em razão da Síndrome de Sjodren. A norte-americana garante, porém, que pode voltar a jogar em alto nível.

"Eu sinto que sou uma grande jogadora," disse. "Eu sou uma grande jogadora. Infelizmente eu tenho que lidar com circunstâncias que as pessoas não têm de lidar normalmente no esporte, mas não posso desanimar por isso. Eu estou aqui para enfrentar desafios. Eu tenho um grande tênis em mim. Eu só preciso de uma oportunidade".