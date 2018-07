Venus resiste, mas Serena vence e avança à semifinal do US Open

Serena Williams manteve o sonho de fechar o Grand Slam nesta temporada ao superar a irmã Venus na noite desta terça-feira em Nova York. A número 1 do mundo teve trabalho, principalmente no segundo set, mas buscou a vitória por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 1/6 e 6/3, ao superar as próprias oscilações ao longo da partida, definida em 1h38min.

Ao faturar a 16ª vitória sobre Venus (já sofreu 11 derrotas), Serena garantiu vaga na semifinal do US Open. E, com a classificação, segue em busca de um feito marcante em sua carreira. Se for campeã em Nova York, fechará o Grand Slam em 2015, por ter vencido também o Aberto da Austrália, Roland Garros e Wimbledon. O feito não é alcançado no circuito feminino desde 1988, quando a alemã Steffi Graf ganhou os quatro principais torneios do ano.

Para tanto, precisará vencer a italiana Roberta Vinci, atual 43ª do ranking. Nesta terça, ela avançou ao superar a francesa Kristina Mladenovic por 6/3, 5/7 e 6/4. A outra semifinal será definida nesta quarta, com Petra Kvitova x Flavia Pennetta e Simona Halep x Victoria Azarenka.

Na noite desta terça, Serena não deu qualquer chance a Venus no set inicial. Quebrou o saque da irmã no quinto e sétimo games, assegurando vantagem folgada para fechar a parcial sem ter sequer o serviço ameaçado. Foram apenas dois erros não forçados em todo o set.

Mas todo o forte rendimento do primeiro set veio abaixo no segundo. Os dois erros do set inicial viraram 11 no segundo. E Serena voltou a oscilar no saque, como aconteceu nas primeiras partidas deste US Open. Cometeu três duplas faltas e acabou se tornando alvo fácil de Venus. Ela emplacou duas quebras e empatou o jogo.

No terceiro set, então, Serena ajustou o saque. Evitou, assim, as ameaças em seus games de serviço e impôs pressão em Venus. A irmã mais velha resistiu o quanto pôde, mas sofreu a quebra na única chance cedida. Com a vantagem, Serena não hesitou e fechou o jogo, contabilizando 35 bolas vencedoras, contra 24 da adversária. Também falhou mais: foram 22 erros não forçados, contra 15 da irmã.

Ao fim do jogo, Serena valorizou o desempenho de Venus. "Ela é a jogadora mais difícil que já enfrentei na minha vida", afirmou, em entrevista concedida ainda na quadra.