Venus supera alemã e encara Azarenka em Tóquio

TÓQUIO - A norte-americana Venus Williams começou bem a sua participação no Torneio de Tóquio de Tênis. Neste domingo, a ex-número 1 do mundo e dona de sete títulos de torneios do Grand Slam avançou no Japão ao derrotar a alemã Mona Barthel, 34ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1 hora e 4 minutos.

Na segunda rodada, Venus vai encarar a bielo-russa Victoria Azarenka, segunda colocada no ranking da WTA e primeira pré-classificada no Torneio de Tóquio. Venus, hoje a número 62 do mundo, lidera o confronto direto por 2 a 0, mas o último desses jogos foi em 2010, na decisão do Torneio de Dubai.

"Eu vi muitos de seus jogos", disse Venus. "Especialmente as grandes partidas contra Serena (Williams, irmã de Venus). Vê-las no US Open (final vencida por Serena) foi incrível, e espero que isso possa me ajudar". Também neste domingo em Tóquio, a norte-americana Sloane Stephens, nona cabeça de chave e número 13 do mundo, venceu a suíça Stefanie Voegele, 54ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Número 17 do mundo, a australiana Samantha Stosur venceu, de virada, a francesa Alize Cornet, 29ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/1.

A romena Sorana Cirstea, número 22 do mundo, superou a alemã Julia Goerges, 49ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. A belga Kirsten Flipkens, 20ª colocada no ranking da WTA, superou a checa Barbora Zahlavova Strycova por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/5. A eslovaca Dominika Cibulkova, número 23 do mundo, estreou com vitória por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, sobre a polonesa Urszula Radwanska. A russa Svetlana Kuznetsova, a checa Lucie Safarova, a espanhola Maria Teresa Torro, a ucraniana Elina Svitolina e a suíça Belinda Bencic também avançaram para a segunda rodada do Torneio de Tóquio neste domingo.