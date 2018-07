Venus supera Ivanovic e encara Radwanska em Miami

Atual número 134 do mundo, Venus disputa seu primeiro torneio neste ano, após ficar quase a temporada passada longe das quadras em razão de seguidas lesões. Em Miami, a tenista da casa já soma quatro vitórias, incluindo o triunfo sobre Kvitova, 3ª colocada do ranking.

Diante de Ivanovic, Venus precisou superar o bom desempenho da ex-número 1 no set inicial e a própria oscilação no serviço. "Ana jogou muito bem no primeiro set. Ela estava fazendo o jogo dela. Toda jogada dava certo e até o desafio a favorecia. Mas eu não desisti e achei uma abertura", comentou a americana.

Ainda buscando sua melhor forma técnica, a tenista local compensou suas oito duplas faltas com 13 aces. Desta forma, salvou 11 dos 12 break points cedidos à rival. "Venus estava sacando muito bem, principalmente nos pontos decisivos", admitiu Ivanovic.

Na sequência, Venus terá mais um desafio pela frente. Ela vai encarar a número cinco do mundo Agnieszka Radwanska, que despachou a espanhola Garbine Muguruza, surpresa da competição.