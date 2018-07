Venus vence alemã e avança às quartas em Luxemburgo Em dia de surpresas contra favoritas, Venus Williams não vacilou nesta quinta-feira e garantiu sua vaga nas quartas de final do Torneio de Luxemburgo. A norte-americana derrotou a alemã Mona Barthel por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4 e se credenciou para o confronto com a cabeça de chave número 1, a italiana Roberta Vinci.