Venus vence e está na final do Aberto de Madri

Antes do começar o serviço na partida que já estava 2-0 para a adversária, a israelense teve que balançar seus braços várias vezes até que a garota a notasse e arremessasse a bola para ela.

A tenista não conseguiu confirmar seu serviço e perdeu a partida em uma dura derrota por 6-3 e 6-0, a quinta em cinco partidas contra a norte-americana e quarta cabeça de chave do torneio.

"Ela é uma jogadora com muita garra, talentosa e nunca se deixa abater," disse Williams, que vai enfrentar a francesa Aravane Rezai na final do domingo, em coletiva de imprensa. "Então, eu entrei pronta para isso e encontrei uma maneira de contra-atacar," acrescentou.

Williams conseguiu vencer nove games consecutivos para garantir a vitória e chega em boa fase para o torneio de Roland Garros ainda neste mês.

Venus e Serena estão na final de duplas contra Gisela Dulko e Flavia Pennetta também neste sábado. Com a vaga nas finais, Venus reassume a posição de número dois do ranking mundial atrás apenas da sua irmã. Será a primeira vez desde maio de 2003 que as irmãs, que venceram 19 títulos individuais de Grand Slam, vão ocupar a primeira e segunda posição do ranking.