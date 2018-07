Venus vence e vai às oitavas de final em Roland Garros

Segunda cabeça de chave do Torneio de Roland Garros, a norte-americana Venus Williams venceu a eslovaca Dominika Cibulkova por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/4, e garantiu vaga nas oitavas de final do Grand Slam, nesta sexta-feira, em Paris.

Com o triunfo, a tenista número 2 do mundo jogará por um lugar nas quartas de final contra a vencedora do duelo entre a francesa Aravane Rezai e a russa Nadia Petrova, também programado para acontecer nesta sexta-feira.

Além de Venus, outras favoritas já asseguraram vaga na próxima fase nesta sexta. Uma delas foi a russa Maria Sharapova, 12.ª cabeça de chave, que bateu a belga Kirsten Flipkens por duplo 6/3 e passou à terceira rodada.

Sharapova jogará por um lugar nas oitavas de final contra a belga Justine Henin, 15.ª cabeça de chave, que venceu a checa Klara Zakopalova, também com um duplo 6/3.

Já a francesa Marion Bartoli, 13.ª cabeça de chave, se garantiu na terceira rodada ao vencer a compatriota Olivia Sanchez por 2 sets a 0, com 7/5 e 6/2. Com isso, ela se credenciou para encarar a israelense Shahar Peer.

Também no grupo das cabeças de chave, a eslovaca Daniela Hantuchova avançou à terceira rodada ao bater a búlgara Olga Govortsova por 2 sets a 0, com 7/5 e 6/3. Com o resultado, Hantuchova lutará por uma vaga nas oitavas de final contra a ganhadora do duelo entre a belga Yanina Wickmayer e a austríaca Sybille Bammer.