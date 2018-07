Venus Williams adia volta e não jogará na Bélgica

BRUXELAS - A norte-americana Venus Williams voltou a adiar o seu retorno às quadras de tênis nesta terça-feira. A tenista, que não joga deste o Aberto da Austrália, Grand Slam realizado em janeiro, ficará fora do Torneio de Bruxelas, na próxima semana, na Bélgica, por ainda estar se recuperando de uma grave lesão no quadril.

O torneio belga disputado em quadras de saibro serviria como preparação de Venus para Roland Garros, Grand Slam que começa no próximo dia 22. Os organizadores do evento em Bruxelas também ressaltaram que a tenista desistiu de atuar por ainda precisar de mais tempo de preparação para voltar a jogar de forma competitiva.

Por causa do longo tempo sem jogar no circuito profissional da WTA, Venus figura hoje apenas na 19.ª posição do ranking mundial e agora já tem a sua presença em Roland Garros colocada em dúvida. Ela nunca ganhou o importante torneio francês.