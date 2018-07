Venus Williams avança em 57 minutos na estreia em Taiwan

A norte-americana Venus Williams estreou com vitória no Torneio de Taiwan, disputado em quadras duras. Nesta quarta-feira, a número 12 do mundo precisou permanecer em quadra por apenas 57 minutos para derrotar a local Pei-Chi Lee, apenas a 529ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Venus é a cabeça de chave número 1 do Torneio de Taiwan, que está tendo a sua primeira edição realizada nesta semana. E a norte-americana não teve muitos problemas para superar a tenista local, que cometeu oito duplas faltas, quatro a mais do que ela. Além disso, Venus disparou cinco aces - levou só um -, converteu três de seis break points e salvou o seu saque nas duas vezes em que estava ameaçada.

Classificada às oitavas de final, Venus agora terá pela frente a polonesa Urszula Radwanska, a número 113 do mundo, diante de quem está em vantagem de 2 a 1 no confronto direto.

Ainda nesta quarta-feira, o Torneio de Taiwan definiu quatro das oito tenistas que vão participar das quartas de final. São elas: a casaque Yulia Putintseva, a russa Elizaveta Kulichkova, a japonesa Kurumi Nara e a letã Anastasija Sevastova.