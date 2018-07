Venus Williams bate alemã e vai à final em Luxemburgo

Dona de 43 títulos no circuito da WTA, Venus não levanta um troféu desde Dubai, em 2010. Ela passou por diversos problemas físicos nos últimos dois anos, mas deu mostras de sua qualidade neste sábado, quando superou seus problemas no saque - foram 15 duplas faltas - para vencer.

Na decisão, Venus Williams terá pela frente a romena Monica Niculescu, que atropelou a eslovaca Daniela Hantuchova em dois sets, com parciais de 6/1 e 6/3, em 1h07min. A norte-americana entra na final como favorita, por ocupar a 41.ª posição no ranking, contra a 70.ª de Niculescu. Este, no entanto, será o primeiro confronto entre as tenistas.