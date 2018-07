Venus Williams bate casaque e estreia com vitória no Torneio de Roma

A norte-americana Venus Williams estreou com vitória no Torneio de Roma. Nesta segunda-feira, ela confirmou o favoritismo e avançou à segunda rodada ao passar pela casaque Yaroslava Shvedova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4), em pouco mais de uma hora e meia de partida.

Nona cabeça de chave em Roma, Venus não teve facilidade, mas fez valer sua experiência para levar a melhor na estreia e bater a número 47 do mundo. A norte-americana chegou a levar um susto no segundo set, quando abriu vantagem confortável e viu Shvedova encostar, mas ainda assim fechou a partida e garantiu a classificação.

Com o resultado, Venus terá pela frente na segunda rodada a ucraniana Lesia Tsurenko, número 41 do mundo, que passou pela italiana Deborah Chiesa, apenas 470.ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.

Outra cabeça de chave que entrou em quadra nesta segunda, mas sem o mesmo sucesso, foi a russa Elina Vesnina. A 11.ª favorita do torneio não foi páreo para a chinesa Qiang Wang, que veio do qualifying. A número 57 do ranking levou a melhor por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, e agora pegará a alemã Mona Barthel, que eliminou outra chinesa, Shuai Peng, em três sets: 6/1, 3/6 e 6/3.

A sérvia Jelena Jankovic também se classificou à segunda rodada ao passar pela norte-americana Alison Riske por 2 a 0, com duplo 6/3. Outra que venceu em dois sets foi Alize Cornet, que fez 6/3 e 6/4 sobre a italiana Sara Errani. A russa Anastasia Pavlyuchenkova e a francesa Caroline Garcia também se classificaram nesta segunda.