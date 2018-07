Venus Williams bate croata na estreia e encara Kvitova no Torneio de Doha

DOHA - Venus Williams estreou com uma vitória tranquila no Torneio de Doha, no Catar. A norte-americana, ex-número 1 do mundo, derrotou a croata Petra Martic por duplo 6/2, pela primeira rodada da competição de nível Premier, com premiação de US$ 2,5 milhões (quase R$ 6 milhões).

Na segunda rodada, Venus terá mais trabalho pela frente. Sua adversária será a checa Petra Kvitova, terceira cabeça de chave. Por estar entre as favoritas, Kvitova não precisou entrou em quadra na rodada de abertura do torneio.

Nesta segunda-feira, Venus foi a exceção entre as favoritas. As duas cabeças de chave que entraram em quadra foram eliminadas de forma precoce. A italiana Roberta Vinci, 11ª pré-classificada, caiu diante da búlgara Tsvetana Pironkova por duplo 6/3, enquanto a norte-americana Sloane Stephens (14ª) foi superada pela checa Petra Cetkovska por 7/5 e 6/1.

Ainda pela primeira rodada, a chinesa Shuai Peng bateu a russa Nadia Petrova por 7/6 (7/5) e 7/5. A alemã Annika Beck superou a compatriota Mona Barthel, por 7/6 (7/5) e 6/2, e a taiwanesa Su-Wei Hsieh eliminou a italiana Flavia Pennetta, por 7/5 e 6/3. Na sequência, a asiática enfrentará outra italiana, Sara Errani, quarta cabeça de chave da competição.