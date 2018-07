Venus Williams bate Serena e avança à final em Montreal

Depois de sofrer cinco derrotas seguidas para a irmã mais nova, Venus Williams finalmente voltou a vencer Serena em um confronto no circuito profissional do tênis feminino. Neste sábado, a norte-americana derrotou a líder do ranking mundial por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (2/7), 6/2 e 6/3, para ir à final do Torneio de Montreal.

Atual 26ª colocada do ranking mundial, Venus não batia Serena Williams desde 2009, quando também precisou jogar três sets para superar a irmã caçula na semifinal do Torneio de Dubai. Naquele mesmo ano, ela foi batida no duelo familiar em Miami, Wimbledon e por duas vezes no Masters da WTA, em Doha, então palco do torneio que reúne as melhores tenistas da temporada. Já no ano passado, foi arrasada com parciais de 6/1 e 6/2 em Charleston, nos Estados Unidos.

Com a derrota para Venus, Serena viu a irmã reduzir para 14 a 11 a vantagem no número de vitórias no retrospecto de jogos entre as duas tenistas. Neste sábado, por sinal, a tenista número 1 do mundo não teve vida fácil diante de Venus desde o primeiro set do confronto em solo canadense.

Na primeira parcial, cada tenista conseguiu uma quebra de saque e a disputa foi ao tie-break, no qual Serena exibiu boa superioridade para fazer 7/2.

A partir do segundo set, porém, Venus deu início a uma reação fulminante. Sem ter o serviço ameaçado por nenhuma vez, converteu os dois break points cedidos pela sua irmã para fazer 6/2 e empatar o jogo. Em seguida, na terceira parcial, a ex-líder do ranking mundial aproveitou uma de duas chances de quebra, voltou a confirmar todos os seus serviços e assim aplicou o 6/3 que liquidou o duelo.

Agora, no jogo que valerá o título neste domingo, Venus terá pela frente a vencedora da semifinal entre a polonesa Agnieszka Radwanska e a russa Ekaterina Makarova, programada para acontecer na noite deste sábado.