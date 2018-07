Venus Williams cai para chinesa e está fora do US Open

NOVA YORK - Em um dia muito complicado no US Open, em que a chuva atrapalhou toda a programação e adiou nada menos que oito jogos pela segunda rodada da chave feminina - incluindo o da norte-americana Serena Williams, a atual campeã, contra a Casaque Galina Voskoboeva -, a torcida em Nova York viu a eliminação precoce de uma das favoritas ao título. Irmã mais velha de Serena e ex-número 1 do mundo, Venus Williams caiu diante da chinesa Jie Zheng.

Em uma partida muito equilibrada, com 3 horas e 32 minutos de duração - sem contar as paralisações por causa da chuva -, a chinesa, atual número 56 do ranking mundial da ATP, derrotou Venus Williams, hoje com 33 anos e apenas na 60.ª colocação, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 2/6 e 7/6 (7/5).

Na terceira rodada, apenas de tantos duelos adiados, Jie Zheng já sabe quem enfrentará. A sua rival será a espanhola Carla Suárez Navarro, cabeça de número 18, que mais cedo derrotou a norte-americana Coco Vandeweghe por 6/3 e 6/4.

Em outro jogo, a britânica Laura Robson, 30.ª pré-classificada, avançou à terceira rodada ao ganhar da francesa Caroline Garcia por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5). Sua próxima rival será a chinesa Na Li, cabeça 5, que à tarde venceu a sueca Sofia Arvidsson com um duplo 6/2.