Venus Williams confirma favoritismo e bate japonesa na estreia em Hong Kong

A norte-americana Venus Williams fez o que dela se esperava e passou sem maiores sustos pela estreia do Torneio de Hong Kong. Nesta segunda-feira, a cabeça de chave número 2 precisou de somente 1h13min para derrotar a japonesa Risa Ozaki por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

Vinda de maus resultados, como as quedas na estreia em Pequim e na segunda rodada de Wuhan, Venus recuperou um pouco de seu melhor tênis nesta segunda. Diante da fragilidade da número 117 do mundo, mostrou inconstância no saque, mas soube atacar o serviço da adversária para conseguir cinco quebras e fechar sem maiores dificuldades.

Semifinalista do torneio no ano passado e ainda em busca de sua primeira conquista em Hong Kong, a número 14 do mundo terá pela frente na segunda rodada a francesa Alizé Cornet. A 49.ª colocada no ranking da WTA também passou sem maiores dificuldades pela norte-americana Varvara Lepchenko por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Nos outros confrontos desta segunda pelo Torneio de Hong Kong, destaque para a australiana Daria Gavrilova, cabeça de chave número 8, que atropelou a chinesa Lin Zhu por 2 sets a 0, com direito a "pneu": 6/0 e 6/2. Agora, ela vai encarar a checa Katerina Siniakova, que passou em três sets pela norte-americana Nicole Gibbs: 6/3, 4/6 e 6/2.

Outra norte-americana que entrou em quadra nesta segunda, mas venceu, foi Louisa Chirico. A número 60 do mundo passou por 2 sets a 0 pela taiwanesa Ya-Hsuan Lee, com parciais de 6/2 e 6/1. Mais facilidade ainda teve a sérvia Aleksandra Krunic para eliminar a tailandesa Luksika Kumkhum: 6/1 e 6/0.