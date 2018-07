Venus Williams derrota checa na estreia do torneio de Auckland

AUCKLAND - A norte-americana Venus Williams abriu a sua participação na temporada do tênis com vitória. Nesta segunda-feira, a ex-número 1 do mundo avançou na sua partida de estreia no Torneio de Auckland ao bater a checa Andrea Hlavackova, 134ª colocada no ranking e convidada da organização, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/1), em 1 hora e 38 minutos.

Atual número 47 do mundo, Venus já conhece a sua adversária nas oitavas de final do torneio neozelandês. A norte-americana vai enfrentar a austríaca Yvonne Meusburger, 49ª colocada no ranking, que nesta segunda bateu a alemã Mona Barthel, numero 34 do mundo e sétima cabeça de chave, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

A norte-americana Jamie Hampton, quinta pré-classificada e número 28 do mundo, avançou em Auckland ao bater a austríaca Tamira Paszek por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/0 e 6/3. A japonesa Kurumi Nara, a sueca Johanna Larsson, a checa Karolina Pliskova e a espanhola Garbine Muguruza Blanco também venceram nesta segunda na estreia no torneio neozelandês.