Venus Williams derrota Pliskova e fatura WTA na China

Aos 35 anos, a norte-americana Venus Williams mostrou que ainda vive ótima forma neste domingo e faturou o 48.º título de sua carreira. Cabeça de chave número 1 do Torneio de Zhuhai, ela confirmou o favoritismo e venceu na decisão a checa Karolina Pliskova por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (8/6).

Este foi o terceiro troféu levantado pela veterana em 2015 - já havia sido campeã em Wuhan e Auckland -, o que a colocará de volta no Top 10 do ranking da WTA pela primeira vez em mais de quatro anos. E mesmo tão longe dos Estados Unidos, Venus avaliou que o fato de se sentir "em casa" foi fundamental para o título.

"Depois de sete semanas aqui na Ásia, agora eu sinto como se fosse minha casa", disse, para delírio dos chineses. "Estou muito empolgada por ganhar meu primeiro troféu em Zhuhai. Todas as jogadoras se sentem tão bem-vindas aqui e nós apreciamos este entusiasmo."

O jogo deste domingo começou da forma como Venus queria. Sua experiência falou mais alto e ela não demorou para abrir 4 a 1. Mas Pliskova não se renderia fácil e deixou tudo igual. No momento decisivo, no entanto, a norte-americana soube controlar melhor o duelo e largou em vantagem.

Na segunda parcial, foi Pliskova quem começou melhor e abriu vantagem: 4 a 2. Mas Venus também mostrou poder de reação para empatar o duelo, que seguiu assim até o tie-break. Aí, a checa perdeu uma grande oportunidade quando teve o set point em 6 a 5, mas não confirmou. A norte-americana, então, venceu três pontos seguidos para confirmar o triunfo.

Com o troféu, Venus confirma 2015 como o ano de sua volta por cima. Esta é a primeira vez que ela fatura três títulos no circuito desde 2008. Além disso, as 41 vitórias no ano selaram sua melhor marca desde 2007, quando triunfou em 50 partidas.

O Torneio de Zhuhai, também chamado de WTA Elite Trophy, reúne as 11 melhores tenistas ranqueadas que não se classificaram para o Masters da WTA, disputado na semana passada em Cingapura. A chave é completada por uma convidada da organização.