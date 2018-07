Venus Williams derrota russa na estreia no Torneio de Dubai

DUBAI - Ex-número 1 do mundo, a norte-americana Venus Williams estreou com vitória no Torneio de Dubai. Nesta segunda-feira, a 44ª colocada no ranking da WTA se garantiu na segunda rodada ao derrotar a russa Elena Vesnina, número 33 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 2 minutos.

Dona de sete títulos de torneios do Grand Slam, Venus está longe dos melhores momentos da sua carreira. Classificada às oitavas de Dubai, um torneio disputado em quadras rápidas, a norte-americana agora terá pela frente a vencedora da partida entre a alemã Angelique Kerber e a sérvia Ana Ivanovic.

Irmã de Venus, Serena Williams voltará às quadras nesta semana no Torneio de Dubai. Sem jogar desde o Aberto da Austrália, a número 1 do mundo conheceu nesta segunda-feira a sua primeira adversária na competição. A norte-americana vai encarar a russa Ekaterina Makarova, número 24 do mundo, que venceu a compatriota Alisa Kleybanova, 143ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (3/7) e 6/4. Serena lidera o confronto direto por 2 a 1.

Também nesta segunda-feira, a romena Sorana Cirstea, número 27 do mundo, avançou ao derrotar a italiana Roberta Vinci, 14ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Nas oitavas de final, sua adversária será a também italiana Sara Errani.

A checa Lucie Safarova, 28ª colocada no ranking, venceu a norte-americana Sloane Stephens, número 18 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. Já a espanhola Carla Suárez Navarro, número 16 do mundo, venceu a russa Nadia Petrova, 117ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, e agora medirá forças com a checa Petra Kvitova.