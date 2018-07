Venus Williams desiste de disputar Aberto da França

A número 19 do mundo não joga desde a desistência no Aberto da Austrália em janeiro, por uma lesão no abdômen, e não conseguiu se recuperar o suficiente, acrescentou a WTA.

Com Serena também fora, o Aberto da França que acontece de 22 de maio a 5 de junho será o primeiro torneio Grand Slam sem a presença de uma das irmãs Williams desde o Aberto dos EUA em 2003.

Serena se recupera de uma embolia pulmonar e de uma lesão no pé.

Um número significativo de tenistas de alto nível têm desistido de disputar o torneio no saibro, como a ex-número um Dinara Safina, que está em recesso por tempo indefinido, enquanto Kim Clijsters também é uma dúvida após se machucar no casamento do seu primo.

Venus, 30 anos, desistiu também do Aberto de Bruxelas, torneio de preparação no início da semana.

Ela vinha jogando o Aberto da França todos os anos desde 1998, chegando a uma final em 2002, quando perdeu para Serena.