Venus Williams desiste de disputar Torneio de Auckland A norte-americana Venus Williams adiou sua estreia na temporada 2012. A tenista desistiu de disputar o Torneio de Auckland, na Nova Zelândia, na primeira semana do ano, por "problemas de saúde". A desistência deixa em dúvida sua participação no primeiro Grand Slam do ano, a partir do dia 16 de janeiro.