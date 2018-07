Venus Williams elimina Kvitova no Torneio de Miami A norte-americana Venus Williams mostrou nesta sexta-feira que ainda pode jogar entre as grandes tenistas do circuito profissional. Diante da checa Petra Kvitova, atual número 3 do mundo, ela ganhou por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/0, e avançou para a terceira rodada do Torneio de Miami, nos Estados Unidos.