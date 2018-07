Venus Williams estreia contra croata e elogia Guga, em Florianópolis

A tenista Venus Williams, atual número 21 do mundo, vai estrear contra a croata Mirjana Lucic-Baroniatual no Brasil Tennis Cup, em Florianópolis. Os adversários foram definidos na tarde deste sábado no sorteio das chaves do WTA, que acontece até o dia 02 de março na Sede da Federação Catarinense de Tênis.

Além da americana, a chave principal tem quatro brasileiras - Teliana Pereira, tenista número 1 do Brasil, Paula Gonçalves, Maria Fernanda Alves, Beatriz Haddad Maia. Nas duplas, o país conta ainda com Laura Pigossi, Carla Forte e Maria Fernanda Alves. O primeiro da série principal será realizado neste domingo às 15h.

Destaque da competição, Venus Williams destacou que as partidas não serão fáceis e descartou o favoritismo nas quadras de Santa Catarina. "Aqui também tem outras tenistas bastante talentosas e não vai ser fácil ganhar. Vou precisar jogar o meu máximo para conseguir ser campeã".

Além das disputas, a tenista falou ainda que, já que está nas terra de Gustavo Kuerten, gostaria de conhecer o atleta. "Claro que eu adoraria encontrar o Guga. Ele fez muito para o tênis brasileiro. Sei que ele mora aqui e isso deve ser uma das razões para este torneio ser realizado aqui", afirmou.

Com preços mais acessíveis, os ingressos para os jogos estão sendo vendidos pela internet.

Lembrando que a entrada para o qualifying dos dias 23 e 24 de fevereiro é gratuita.