Venus Williams ganha e avança à terceira rodada do US Open

A família Williams segue firme na disputa do US Open, o quarto Grand Slam da temporada disputado em Nova York. Serena, número 1 do mundo, ganhou com facilidade a sua estreia na última terça-feira. Nesta quarta, Venus venceu a sua segunda partida e já está na terceira rodada. Com facilidade, a cabeça de chave número 19 bateu a suíça Timea Bacsinszky por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Na luta por uma vaga nas oitavas de final, a ex-número 1 do mundo terá muito mais dificuldades. Venus enfrentará a italiana Sara Errani, cabeça de chave número 13, que alcançou a vaga com vitória por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7/2).

A romena Simona Halep, segunda colocada do ranking mundial da WTA, e a russa maria Sharapova conheceram as suas adversárias na terceira rodada. A tenista da Romênia jogará contra a croata Mirjana Lucic-Baroni, que bateu a israelense Shahar Peer por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (6/8), 6/3 e 6/2. Sharapova terá pela frente a alemã Sabine Lisicki, cabeça 26, que eliminou a norte-americana Madison Brengle (6/4 e 6/1).