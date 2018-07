Venus Williams ganha fácil e vai à semifinal em Florianópolis

FLORIANÓPOLIS - Venus Williams confirmou o favoritismo e garantiu na noite desta quinta-feira a sua vaga nas semifinais do Torneio de Florianópolis, única competição do circuito da WTA no Brasil. A tenista norte-americana se classificou ao vencer a eslovaca Magdalena Rybarikova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em 1 hora e 25 minutos de jogo

Ex-número 1 do mundo - ocupa atualmente a 20ª colocação -, Venus é a grande estrela da disputa em Florianópolis e principal favorita ao título. Aos 32 anos, a veterana norte-americana já foi campeã 44 vezes no circuito da WTA, sendo sete em torneios do Grand Slam. E não teve problemas para superar a eslovaca que ocupa o 52º lugar no ranking.

A adversária de Venus na semifinal desta sexta-feira já está definida: a russa Olga Puchkova, que eliminou a eslovaca Jana Cepelova com um duplo 6/1. Será o primeiro duelo da norte-americana contra essa tenista de 25 anos, que ocupa atualmente a 109ª posição do ranking. Assim, a irmã mais velha de Serena Williams entra novamente como favorita.

A outra semifinal do Torneio de Florianópolis também foi definida nesta quinta-feira. Terá o confronto da francesa Kristina Mladenovic, que derrotou a húngara Melinda Czink por 6/4 e 6/3, contra a romena Monica Niculescu, responsável por eliminar outra tenista da Hungria, Timea Babos, por 6/3 e 6/2.