Venus Williams lidera vitória dos EUA na Copa Hopman

No primeiro jogo do dia, Venus, número 24 do mundo, superou a sul-africana Chanelle Scheepers, 60ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/3. A norte-americana enfrentou dificuldades no primeiro set, quando perdeu o seu saque sem fazer sequer um ponto, mas depois se recuperou. Confortável e agressiva, dominou os sets seguintes e chegou a abrir 4/0 no terceiro.

No segundo jogo, o sul-africano Kevin Anderson, número 37 do mundo, empatou o confronto ao superar John Isner, 14º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/0) e 7/6 (7/5). No primeiro set, o norte-americano chegou a estar vencendo por 4/2, mas permitiu a reação de Anderson, que venceu dois tie-breaks.

Assim, a definição do confronto ficou para o jogo de duplas mistas. Venus e Isner se deram melhor e venceram Scheepers e Anderson por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, e garantiram o triunfo dos Estados Unidos.

A equipe norte-americana volta a entrar em quadra no Grupo B na próxima terça-feira, quando vai enfrentar a França. Já a Espanha será a adversária na quinta. Com duas derrotas, a África do Sul está eliminada e cumprirá tabela contra os franceses na sexta.

O Grupo A da Copa Hopman é formado por Alemanha, Austrália, Itália e Sérvia, que contará com Novak Djokovic. Os vencedores de cada chave disputam a final do torneio em 5 de janeiro. A República Checa é a atual campeã, mas não participa desta edição.