Venus Williams massacra Cornet e fatura título em Dubai

DUBAI - A norte-americana Venus Williams conquistou o título do Torneio de Dubai com uma fácil vitória. Neste sábado, a ex-líder do ranking da WTA e hoje apenas a número 44 do mundo, se sagrou campeã nos Emirados Árabes Unidos ao derrotar a francesa Alize Cornet, 26ªcolocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0, em 1 hora e 31 minutos.

No primeiro set da decisão, Venus converteu dois de quatro break points e perdeu o seu saque apenas uma vez, vencendo por 6/3. A segunda parcial foi bem mais fácil para a norte-americana. Ela salvou os quatro break points que Cornet teve, converteu três e conquistou o título em Dubai aplicando um "pneu" na francesa.

Com essa vitória, Venus vingou a surpreendente eliminação da sua irmã, Serena Williams, que foi batida por Cornet nas semifinais, na última sexta-feira, evitando que o Torneio de Dubai tivesse um final em família. Além disso, ampliou a sua vantagem no confronto direto com Cornet para 4 a 0.

O título conquistado neste sábado foi o terceiro de Venus em Dubai, onde já havia sido campeã em 2009 e 2010. E como não havia atuado mais nesse torneio dos Emirados Árabes Unidos até a edição deste ano, agora ela acumula a marca de 15 vitórias consecutivas.

O triunfo também é importante para a carreira de Venus, hoje longe dos melhores momentos da sua carreira, pois ela deve entrar no Top 30 do ranking da WTA com essa conquista, a sua primeira desde que venceu o Torneio de Luxemburgo em 2012. Agora, Venus passa a acumular 45 títulos na sua carreira. E a final deste sábado foi a sua segunda em 2014 - em janeiro, a norte-americana perdeu a decisão do Torneio de Auckland para a sérvia Ana Ivanovic.