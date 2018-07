Venus Williams passa por Schnyder e avança em Roland Garros

Venus, que perdeu a final de 2002 para sua irmã Serena, podia ter esperado uma partida mais complicada contra Schnyder, mas a tenista suíça vem lutando com contusões.

Venus quebrou o serviço da adversária no oitavo game do segundo set, abrindo uma vantagem de 5-3, e selou a vitória em uma hora e vinte minutos de jogo com um winner de forehand.

A seguir a norte-americana enfrenta a japonesa Kurumi Nara, oriunda do qualifying ou a espanhola Arantxa Parra Santonja por uma vaga na terceira rodada.