Venus Williams revela confiança em jogar o US Open

SÃO PAULO - A norte-americana Venus Williams avisou que a sua participação no US Open ainda não deve ser descartada. Afastada das quadras, ela tenta se recuperar de uma lesão lombar que a obrigou a ficar fora da última edição de Wimbledon e voltar às quadras para participar de algum torneio de preparação para o quarto Grand Slam da temporada.

"Me sinto melhor, tenho trabalhado duro e estou me recuperando", disse Venus. "Só preciso de tempo para me sentir 100%. É difícil jogar tênis quando você sofre uma lesão. É duro ter confiança quando você não está preparada", completou a 35ª colocada no ranking da WTA.

Ex-número 1 do mundo, Venus, de 33 anos, havia participado das 16 edições anteriores de Wimbledon. A norte-americana não entra em quadra desde maio, quando foi eliminada na primeira rodada de Roland Garros ao perder para a polonesa Urszula Radwanska. O US Open vai começar no dia 26 de agosto. Venus venceu o torneio em 2000 e 2001.