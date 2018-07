Venus Williams salva match point e vai às quartas em Doha

A norte-americana Venus Williams sofreu muito, mas se tornou, na noite desta terça-feira, a primeira tenista a garantir vaga nas quartas de final do Torneio de Doha. Cabeça de chave número 7 da competição nível premier realizada no Catar, ela precisou salvar um match point no duelo no qual derrotou a checa Barbora Zahlavova Strycova por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 7/6 (7/5).

Assim, Venus se credenciou para enfrentar na próxima fase a vencedora da partida entre a polonesa Agnieszka Radwanska, sexta pré-classificada, e a italiana Flavia Pennetta, programada para acontecer nesta quarta-feira.

Já no primeiro set do jogo contra Strycova, Venus teve o seu saque quebrado por uma vez, mas aproveitou dois de quatro break points para assegurar a vantagem inicial de 7/5.

Na segunda parcial, entretanto, a checa reagiu e fez 6/3 ao ser feliz nas três oportunidades que recebeu de ganhar games no serviço da norte-americana, que chegou a ganhar um game no saque da sua rival.

No terceiro set, cada tenista obteve duas quebras e Strycova chegou a ter o ponto do jogo quando vencia por 5/3, mas não aproveitou e a disputa foi ao tie-break, no qual a irmã mais velha de Serena Williams foi um pouco melhor e liquidou o jogo em 7/5.

OUTROS JOGOS

Outras sete partidas foram disputadas nesta terça-feira ainda pela primeira rodada em Doha. Em uma deles, a alemã Andrea Petkovic, sexta cabeça de chave, fez valer o seu favoritismo ao bater a belga Kirsten Flipkens por 2 sets a 1, de virada, com 6/7, (5/7), 6/3 e 6/2.

Carla Suárez Navarro, por sua vez, confirmou a condição de nona pré-classificada ao contar com a desistência de sua compatriota Garbine Muguruza quando vencia o primeiro set em 6/5.

A sérvia Jelena Jankovic, ex-líder do ranking mundial, passou pela chinesa Saisai Zheng por 6/0 e 6/2 e será a adversária de estreia da checa Petra Kvitova, principal favorita ao título, que só estreia na segunda rodada.

Já a primeira rival da dinamarquesa Caroline Wozniacki, segunda cabeça de chave, será a romena Alexandra Dulgheru, que na estreia eliminou a francesa Alize Cornet com parciais de 6/4, 3/6 e 6/1.

A ucraniana Elina Svitolina, a checa Karolina Pliskova e a casaque Zarina Diyas foram outras três tenistas que estrearam com vitória em duelos realizados nesta terça em Doha.