Venus Williams sofre, mas passa à semifinal em Quebec Cabeça de chave número 1, a norte-americana Venus Williams sofreu bastante nesta sexta-feira para conseguir a classificação às semifinais do Torneio de Quebec, no Canadá, disputado em quadras de piso duro. Contra a checa Lucie Hradecka, apenas a número 181 do ranking mundial da WTA, a irmã mais velha de Serena - atualmente na 19.ª colocação - venceu por 2 sets a 1. As parciais foram 6/3, 4/6 e 7/6 (7/3), em 2 horas e 10 minutos de duração.