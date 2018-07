Venus Williams supera favorita e avança em Luxemburgo Dona de 43 títulos no circuito profissional, a tenista norte-americana Venus Williams não é campeã desde 2010 - vem enfrentando muitos problemas físicos nos últimos anos. Mas espera acabar com esse jejum agora no Torneio de Luxemburgo, no qual chegou nesta sexta-feira às semifinais.