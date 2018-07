Venus Williams vai à final diante de croata em Quebec

Ex-número 1 do mundo, Venus ocupa atualmente a 19ª colocação no ranking e soma 45 títulos na carreira. Na semifinal deste sábado, ela venceu o duelo norte-americano contra Shelby Rogers por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, e confirmou a condição de primeira cabeça de chave do torneio canadense.

Na outra semifinal, a croata de 32 anos, que ocupa apenas a 80ª posição do ranking, levou a melhor sobre a alemã Julias Goerges. Mirjana Lucic-Baroni ganhou por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 6/2, e se classificou para enfrentar Venus em busca de seu terceiro título no circuito da WTA.

Mesmo já com 34 anos, Venus entra em quadra novamente como favorita na decisão deste domingo. Além de todo o histórico no circuito e de ter melhor ranking no momento, ela leva vantagem no retrospecto diante da croata. Em dois jogos contra Lucic-Baroni, a norte-americana soma duas vitórias.