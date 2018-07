Venus Williams vai às quartas de final em Quebec

A tenista norte-americana Venus Williams confirmou o favoritismo nesta quinta-feira e garantiu vaga nas quartas de final do Torneio de Quebec, no Canadá. Diante da ucraniana Olga Savchuk, ela ganhou com facilidade por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 48 minutos de jogo.

Ex-número 1 do mundo, Venus ocupa atualmente a 19ª colocação do ranking e entrou no Torneio de Quebec como a primeira cabeça de chave. Já com 34 anos, ela está em busca do seu 46º título no circuito da WTA e vai enfrentar agora a tenista checa Lucie Hradecka nas quartas de final.

Hradecka também se classificou nesta quinta-feira, ao ganhar o confronto checo com Barbora Krejcikova por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/2. Ela ocupa apenas a 181ª posição no ranking e nunca enfrentou Venus no circuito da WTA, encarando a norte-americana como zebra.

Em outros jogos desta quinta-feira em Quebec, torneio em quadra dura que distribui US$ 250 mil em prêmios, a croata Mirjana Lucic-Baroni derrotou a húngara Timea Babos por 7/6 (7/3) e 6/2 e a checa Andrea Hlavackova venceu a croata Ajla Tomljanovic por 6/3, 3/6 e 6/3