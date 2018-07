Venus Williams vence croata na estreia de torneio em Florianópolis

FLORIANÓPOLIS - Cabeça de chave número 1 do Torneio de Florianópolis, a norte-americana Venus Williams confirmou seu favoritismo na estreia da competição. Ela derrotou nesta terça-feira a croata Mirjana Lucic-Baroni, número 107 do mundo, por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1h19min de partida.

Ex-número 1 do mundo e atual 20.ª colocada do ranking, Venus é a principal estrela do torneio, única competição da WTA disputada no Brasil em 2013. A veterana de 32 anos tem no currículo 44 títulos de simples no circuito profissional, sendo sete conquistas de Grand Slam.

Ela deveria ter estreado na última segunda-feira, mas a chuva que caiu em Florianópolis impediu seu duelo com Lucic-Baroni. Nesta terça, Venus começou arrasadora, quebrou o saque da adversária em duas oportunidades e fechou o primeiro set sem maiores dificuldades em 6/3.

Na segunda parcial parecia que a norte-americana teria mais facilidade. Rapidamente ela abriu 5 a 0 no placar e sacou para fechar o jogo. Foi aí que Lucic-Baroni cresceu, conseguiu duas quebras de saque e diminuiu para 5 a 3. Então, a qualidade de Venus apareceu, ela venceu mais um game no serviço da adversária e garantiu a vitória.

Na próxima rodada, Venus Williams terá pela frente a espanhola Garbine Muguruza, número 96 do ranking, que passou pela alemã Kristina Barrois por 2 sets a 0, com duplo 6/2. Em outro jogo também já encerrado nesta terça, a húngara Timea Babos eliminou a russa Valeria Savinykh por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (3/7) e 6/2.