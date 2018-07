Venus Williams vence em sua estreia no Torneio de Quebec

Depois de cair na terceira rodada do US Open, o quarto e último Grand Slam de tênis da temporada, para a italiana Sara Errani, a norte-americana Venus Williams estreou com o pé direito nesta terça-feira no Torneio de Quebec, no Canadá. Com facilidade, a ex-número 1 do mundo - hoje na 19.ª colocação - derrotou a canadense Françoise Abanda por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Na sequência, Venus Williams, que é a cabeça de chave número 1 do torneio canadense, terá pela frente a ucraniana Olga Savchuk, que ganhou da local Gabriela Dabrowski por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.

Também sem qualquer problema, a francesa Kristina Mladenovic, terceira pré-classificada, avançou à segunda rodada ao bater a britânica Naomi Broady por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5. Sua próxima rival será Sesil Karatantcheva, do Casaquistão.