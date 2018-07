Venus Williams vence Patty Schnyder em Roland Garros

A vice-líder do ranking Venus Williams avançou com tranquilidade em sua estreia de Roland Garros. Neste domingo, a norte-americana superou a suíça Patty Schnyder por 2 sets a 0, com duplo 6/3. Agora, aguarda a ganhadora do confronto entre a espanhola Arantxa Parra Santonja e a japonesa Kurumi Nara.

Também com muita tranquilidade, a sexta cabeça de chave russa Svetlana Kuznetsova derrotou a romena Sorana Cirstea por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Sua próxima adversária será a alemã Andrea Petkovic, que passou pela russa Elena Vesnina por 2 a 1.

Outras tenistas favoritas também avançaram neste domingo sem maiores problemas. A italiana Flavia Pennetta superou a britânica Anne Keothavong por duplo 6/2, a francesa Aravane Rezai atropelou a canadense Heidi El Tabakh por duplo 6/1 e a eslovaca Dominika Cibulkova venceu a russa Ekaterina Ivanova por 6/2 e 6/0.

A cabeça de chave número 30 Maria Kirilenko, por sua vez, derrotou a croata Karolina Sprem por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, e enfrenta agora a austríaca Yvonne Meusburger, algoz da francesa Claire Feuerstin.

Uma das poucas favoritas eliminadas foi Victoria Azarenka, massacrada pela argentina Gisela Dulko por 6/1 e 6/2. Agora, Dulko enfrenta a sul-africana Chanelle Scheepers, que passou pela francesa Mathilde Johansson.

A espanhola Maria Jose Martinez Sanchez também decepcionou. Sem esboçar grande reação, perdeu por 2 a 0 para Akgul Amanmuradova, que encara na segunda rodada a sueca Johanna Larsson.

Ainda neste domingo, a norte-americana Varvara Lepchenko derrotou sua compatriota Christina McHale por 2 a 0 e a alemã Angelique Kerber superou a russa Anna Chakvetadze por 2 a 1, de virada.