Vera Zvonareva desiste de partida e acaba sendo eliminada na Tailândia

PATTAYA - Cabeça de chave número 1 do Torneio de Pattaya, Vera Zvonareva deu adeus nesta sexta-feira às chances de conquistar o seu terceiro título da competição realizada na Tailândia. A tenista russa desistiu do confronto que travou com a romena Sorana Cirstea quando o placar apontava empate por 2 a 2 no terceiro set, após ter vencido o primeiro por 6/2 e perdido o segundo por 6/4.

Atual oitava colocada do ranking mundial, Zvonareva alegou dores no quadril esquerdo para deixar o confronto, que garantiu a sua adversária na semifinal em Pattaya. Com isso, Cirstea jogará por um lugar na decisão em duelo contra a russa Maria Kirilenko, terceira cabeça de chave, que nesta sexta superou a tailandesa Tamarine Tanasugarn por 2 sets a 0, com 7/6 (7/2) e 6/1.

Outra favorita que garantiu vaga na semifinal nesta sexta foi a eslovaca Daniela Hantuchova, atual campeã em Pattaya. Terceira cabeça de chave desta edição do torneio WTA tailandês, ela venceu a norte-americana Vania King com parciais de 7/6 (9/7) e 6/4.

Agora, por uma vaga na final, a tenista da Eslováquia enfrentará a taiwanesa Su-wei Hsieh, que nas quartas de final derrotou a indiana Sania Mirza por 2 sets a 0, com 7/5 e 6/3. Vinda do torneio qualificatório para a chave principal em Pattaya, a jogadora de Taiwan segue surpreendendo na Tailândia, onde eliminou logo na estreia a chinesa Jie Zheng, quinta cabeça de chave.