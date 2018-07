Vera Zvonareva e Ana Ivanovic avançam na estreia na Tailândia

PATTAYA CITY - A russa Vera Zvonareva e a sérvia Ana Ivanovic confirmaram o favoritismo e avançaram com facilidade na partida de estreia no Torneio de Pattaya City, na Tailândia, disputado em quadras rápidas e que distribui US$ 220 mil em prêmios, garantindo presença nas oitavas de final.

Zvonareva, terceira colocada no ranking da WTA e cabeça de chave número 1, venceu a austríaca Tamira Paszek, número 89 do mundo e que já foi treinada pelo brasileiro Larri Passos, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1 hora e 22 minutos. Sua próxima adversária será a tailandesa Nunngnada Wannasuk, que bateu a casaque Zarina Diyas.

Ivanovic, ex-número 1 do mundo, superou a tailandesa Nudnida Luangnam, 220ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2, em apenas 1 hora. A próxima oponente da segunda pré-classificada será a norte-americana Jill Craybas.

A eslovaca Daniela Hantuchova, cabeça de chave número 4, bateu a japonesa Kurumi Nara por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Agora, ela vai enfrentar a também japonesa Kimiko Date-Krumm, que venceu a checa Renata Voracova (6/2 e 6/2).

A italiana Roberta Vinci, quinta favorita, superou Ksenia Palkina, do Quirguistão, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, e vai encarar a chinesa Shuai Zhang nas oitavas de final em Pattaya City.

Cabeça de chave número 7, a chinesa Zheng Jie foi eliminada na estreia ao perder para a usbeque Akgul Amanmuradova, que agora vai duelar com a sul-africana Chanelle Scheepers, que bateu a alemã Tatjana Malek (7/6 e 6/2).

A italiana Sara Errani venceu Chang Kai-Chen, de Taipé, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/4. A próxima oponente da cabeça de chave número 8 será a japonesa Ayumi Morita, que superou a tailandesa Tamarine Tanasugarn (6/3 e 6/2).