Verdasco bate algoz de Bellucci e vai à final em Nice

O espanhol Fernando Verdasco vai disputar a final do Torneio de Nice, que serve de preparação para a disputa de Roland Garros. Nesta sexta-feira, o número 9 do mundo bateu o argentino Leonardo Mayer, algoz do brasileiro Thomaz Bellucci, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/5, em 1 hora e 40 minutos.

Verdasco, que faturou cinco títulos nas 12 finais que disputou na sua carreira, vai disputar a decisão do Torneio de Nice, que dá 250 pontos ao campeão no ranking da ATP, contra o vencedor da partida entre o francês Richard Gasquet e o italiano Potito Starace. Neste ano, ele já foi campeão em San José e Barcelona.

Para triunfar sobre Mayer, Verdasco conseguiu duas quebras de serviço nas seis oportunidades que teve, contra apenas uma quebra do oponente. O saque foi fundamental parta o triunfo do espanhol, que fez seis aces e teve 75% de aproveitamento dos pontos quando conseguiu colocar seu primeiro serviço em quadra.