Verdasco bate algoz de Bellucci em estreia na Áustria

KITZBUHEL - Fernando Verdasco confirmou a condição de terceiro cabeça de chave do Torneio de Kitzbuhel, nesta quarta-feira, ao vencer o seu compatriota Guillermo García López por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (9/7). Com o resultado, o tenista espanhol se garantiu nas quartas de final do ATP 250 austríaco realizado em piso de saibro.

Na última terça-feira, García López havia eliminado Thomaz Bellucci em sua estreia, quando o tenista número 1 do Brasil amargou a sua quarta derrota consecutiva, sendo a terceira seguida em uma estreia de uma competição do circuito profissional - antes ele caiu logo no primeiro jogo em Hamburgo e Gstaad.

Por ser o terceiro cabeça de chave, Verdasco já estreou direto na segunda rodada em Kitzbuhel e agora terá pela frente nas quartas de final o holandês Robin Haase, que nesta quarta superou o alemão Daniel Brands com parciais de 6/4 e 6/1.

Outro favorito que estreou com vitória neste dia de confrontos foi o argentino Juan Monaco. Segundo cabeça de chave da competição, ele passou pelo austríaco Andreas Haider-Maurer por 6/3 e 6/4 e assim se credenciou para encarar nas quartas de final o espanhol Daniel Gimeno-Traver, que na segunda rodada derrotou o checo Jan Hajek por duplo 6/3.

Já o austríaco Jurgen Melzer não conseguiu defender a condição de quarto pré-classificado em Kitzbuhel ao ser surpreendido logo na estreia pelo austríaco Dominic Thiem, convidado da organização, que ganhou por 2 sets a 0, com 7/5 e 6/3.

O rival do tenista local nas quartas de final será o espanhol Albert Montanes, que nesta quarta levou a melhor em uma acirrada partida contra o romeno Victor Hanescu, batido por 2 sets a 1, com 7/6 (7/2), 3/6 e 7/6 (7/5).