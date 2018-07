Verdasco bate Del Potro e avança à final em San Jose

Em sua segunda decisão seguida em San Jose, o espanhol vai enfrentar o canadense Milos Raonic, número 84 do ranking, que não precisou suar para brigar pelo título. Raonic contou com a desistência do francês Gael Monfils, um dos favoritos ao título, que alegou lesão para não disputar a final.

Verdasco abriu caminho para chegar à final logo no início da partida, quando quebrou o saque de Del Potro. A vantagem foi mantida até o final do primeiro set. Na segunda parcial, o espanhol teve mais dificuldade e precisou mostrar reação para vencer o duelo. O argentino chegou a liderar por 3 a 1, mas acabou sofrendo a virada.

"Esta partida provavelmente me despertou [no segundo set]. Disse para mim mesmo: ''preciso sair desta situação e dar o melhor de mim para ganhar este jogo", comentou Verdasco, ao fim do confronto. Del Potro, por sua vez, admitiu a superioridade do rival. "Comecei mal a partida e não consegui me recuperar durante o jogo. Ele jogou muito melhor que eu", reconheceu o argentino.