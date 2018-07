Verdasco bate Djokovic e está nas semifinais em Roma

O espanhol Fernando Verdasco é o primeiro semifinalista do Masters 1000 de Roma. Nesta sexta-feira, ele derrotou o sérvio Novak Djokovic por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 3/6 e 6/4, em 3 horas e 18 minutos, e avançou no torneio disputado em quadras de saibro.

Campeão do Torneio de Barcelona no último fim de semana, Verdasco conquistou a sua oitava vitória consecutiva e confirmou a sua excelente fase, já que também foi vice-campeão do Masters 1000 de Montecarlo recentemente.

Além disso, diminuiu seu retrospecto negativo diante de Djokovic. Agora, o espanhol tem quatro triunfos contra cinco vitórias do tenista sérvio. Nas semifinais, Verdasco vai enfrentar o vencedor do jogo entre o francês Jo-Wilfried Tsonga e o espanhol David Ferrer.

A partida desta sexta-feira foi equilibrada. O primeiro set seguiu sem quebras de serviço até o sexto game. Depois disso, cada tenista conseguiu duas quebras de saque. Assim, a parcial foi definida no tie-break, quando o potente saque de Verdasco fez a diferença.

Djokovic, porém, reagiu. O tenista sérvio abriu 4/1 no segundo set, chegou a ter o seu saque quebrado por Verdasco, mas empatou o duelo com um triunfo por 6/3, levando a definição do jogo para o terceiro set.

Na parcial decisiva, Verdasco conseguiu uma quebra de serviço no terceiro game. Sem ter o seu saque ameaçado, o espanhol confirmou o seu serviço mais quatro vezes para fechar o set em 6/4, avançando às semifinais em Roma.