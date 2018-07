Verdasco é eliminado por holandês na estreia em Xangai

A derrota confirma a má fase de Verdasco, que foi eliminado na partida de estreia em Bangcoc e Pequim nas últimas semanas. Agora, De Bakker vai enfrentar o argentino Juan Monaco, que eliminou nesta segunda-feira o francês Florent Serra (6/4 e 7/6).

O francês Jo-Wilfried Tsonga, número 12 do mundo, estreou com vitória sobre o espanhol Feliciano Lopez por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3, em 1 hora e 25 minutos, em uma partida em que disparou nove aces. Seu próximo adversário sairá do jogo entre o alemão Michael Berrer e o norte-americano Sam Querrey.

O cipriota Marcos Baghdatis, 18º colocado no ranking da ATP, foi eliminado logo na primeira rodada ao perder para o francês Jeremy Chardy, número 59 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/1. Na segunda rodada, Chardy vai duelar com o ucraniano Alexandr Dolgopolov.

Já o espanhol Rafael Nadal vai estrear em Xangai contra o suíço Stanilas Wawrinka. O número 21 do mundo avançou na primeira rodada do torneio ao superar o francês Gilles Simon por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.