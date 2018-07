Verdasco e francês Pouille decidem o Torneio de Bucareste

Após eliminar o segundo cabeça de chave Ivo Karlovic na segunda rodada, Pouille voltou a superar um favorito em Bucareste neste sábado ao bater o argentino Federico Delbonis, terceiro pré-classificado e 40º colocado no ranking, nas semifinais por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3, em 1 hora e 38 minutos.

Assim, o francês, de 22 anos, se classificou pela primeira vez na sua carreira para a decisão de um torneio da ATP. Para isso, o número 72 do mundo salvou os três break points que Delbonis teve na partida e converteu um no segundo set, após vencer a primeira parcial no tie-break.

Já Verdasco, hoje apenas o número 86 do mundo, venceu uma semifinal espanhola com Guillermo García-López, o 37º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/2, em 1 hora e 56 minutos. Assim, eliminou o atual campeão e quarto cabeça de chave do Torneio de Bucareste. Além disso, ampliou para 7 a 2 a sua vantagem no confronto direto com o compatriota.

Neste domingo, Verdasco vai buscar o sétimo título da sua carreira. O espanhol, porém, não disputava uma final desde 2014. O duelo com Pouille, que decidirá o campeão do Torneio de Bucareste, será inédito.