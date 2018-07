Verdasco e Monfils vão às quartas de final do Torneio de San Jose

SAN JOSE - Em dois jogos encerrados na madrugada desta sexta-feira (no horário de Brasília), o espanhol Fernando Verdasco e o francês Gael Monfils confirmaram o favoritismo e avançaram às quartas de final do Torneio de San Jose, nos Estados Unidos.

Cabeça de chave número 1 do ATP 250 norte-americano, Verdasco venceu o croata Ivo Karlovic por 2 sets a 0, com duplo 7/5, e agora se preparar para encarar o usbeque Denis Stomin, que na segunda rodada superou o tenista da casa Michael Russell com parciais de 7/6 (9/7) e 7/6 (7/4).

Já Monfils, cabeça de chave número 2 em San Jose, sofreu um pouco mais para derrotar o norte-americano Robert Kendrick por 2 sets a 1, com 6/2, 5/7 e 6/4. Com o triunfo, o tenista da França jogará por um lugar nas semifinais contra o também local Tim Smyczek, que na última quinta bateu o japonês Kei Nishikori por 2 sets a 1, com 6/4, 3/6 e 6/1.

Outro duelo válido pelas quartas de final em San Jose irá envolver o australiano Lleyton Hewitt, sétimo cabeça de chave, e o argentino Juan Martin del Potro, ex-número 4 do ranking mundial, que segue sua meta de voltar a figurar no primeiro escalão do tênis após ficar longo tempo afastado do circuito profissional por causa de uma grave lesão no punho.

Hewitt se garantiu nas quartas de final ao bater o argentino Brian Dabul por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/3. Já Del Potro aplicou 6/1 e 7/6 (7/1) sobre o eslovaco Lukas Lacko.