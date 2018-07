Verdasco e Monfils vencem na estreia em San Jose

Cabeça de chave número 1 do ATP 250 norte-americano, Verdasco superou o tenista da casa Rajeev Ram por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, e terá pela frente na segunda rodada o croata Ivo Karlovic, que bateu o também local Ryan Sweeting por duplo 6/4 em sua estreia.

Já Monfils, cabeça de chave número 2 em San Jose, derrotou o norte-americano Bradley Klahn por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, e agora medirá forças com outro tenista da casa: Robert Kendrick, que eliminou o russo Igor Kunitsyn por 2 sets a 1, com 7/5, 3/6 e 6/4.

Outro tenista norte-americano que esteve em quadra foi James Blake. Ex-número 4 do ranking mundial, ele acabou eliminado pelo canadense Milos Raonic, que venceu por 2 sets a 0, com 6/2 e 7/6 (7/4), e avançou à terceira rodada. Agora, por um lugar na semifinal, ele irá encarar o lituano Richard Berankis, autor da eliminação do local Donald Young com parciais de 6/4, 5/7 e 7/5.