Verdasco elimina Ferrer e está na final em Barcelona

O espanhol Fernando Verdasco venceu confronto emocionante contra seu compatriota David Ferrer, neste sábado, e garantiu uma vaga na decisão do Torneio de Barcelona. De virada, o quinto cabeça de chave ganhou por 6/7 (3/7), 7/5 e 6/1.

Seu adversário na final sai do confronto entre o sueco Robin Soderling, segundo favorito, e a surpresa holandesa Thiemo De Bakker, que eliminou na sexta o francês Jo-Wilfried Tsonga.

Algoz do brasileiro Thomaz Bellucci nas quartas de final, Ferrer teve a partida nas mãos neste sábado. Depois de vencer o primeiro set no tie-break, ele quebrou o saque de Verdasco no quinto game do set seguinte. Mas logo em seguida, não suportou a pressão e tomou a virada.

Nono melhor tenista do mundo, Verdasco chegou a abrir 5 a 0 no terceiro set. Ferrer ainda conseguiu um game de honra, mas sua reação parou aí e seu compatriota fechou o confronto.